Kellereinbrüchen in St. Pölten und Umgebung geklärt

Bei einer Hausdurchsuchung stellten Beamte einen Teil des Diebesgutes sicher. Dazu zählten auch eine elektrische und eine akustische Gitarre samt dazugehörigen Taschen.

Instrumente in St. Pölten gestohlen

Der 35-Jährige will die Instrumente, die bisher noch keiner Straftat zugeordnet wurden, bei einem Kellereinbruch in St. Pölten erbeutet haben. Hinweise sind an die Polizeiinspektion Böheimkirchen (Tel.: 059133 / 3163) erbeten.

Als Motiv gab der Beschuldigte jahrelange Drogensucht an. Er war mittels einer an einem Tatort gesicherten DNA-Spur ausgeforscht, am 22. Dezember festgenommen und in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert worden, berichtete die Polizei.