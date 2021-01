Zuhälterei, Drohungen: Ex-SPÖ-Politiker aus NÖ vor Gericht

Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Er galt als Aufdecker von Neonazis und deren Machenschaften, einige seiner Tätigkeiten führten sogar zu Gerichtsverfahren. Am Dienstag saß ein 27-jähriger Ex-SPÖ-Politiker aus dem Mostviertel in Niederösterreich selbst auf der Anklagebank am Landesgericht St. Pölten. Der Vorwurf: Der Mann soll Frauen der Prostitution zugeführt haben, auch von Drohungen und Nötigung ist die Rede. Eines der Opfer war sogar noch minderjährig.