Kalender zeigt historische Aufnahmen aus St. Pölten

Keine gestochen scharfen Bilder in Farbe, dafür aber Fotografien mit historischem Mehrwert aus St. Pölten wurden für einen Kalender zusammengetragen. Fachkundige Beschreibungen zu den gezeigten Häusern, Straßen und Plätzen ergänzen das Bildmaterial.

So erfährt man durch den Kalender beispielsweise, dass sich in der Heßstraße in den zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts eine Möbelhalle der Genossenschaft österreichischer Tischler befand. Was für viele auch eine neue Erkenntnis sein könnte ist, dass früher in der Kugelgasse ein Bierdepot und ein Brauhaus der Stadt betrieben wurde.