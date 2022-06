Kätzchen saß in Motorraum im Bezirk St. Pölten fest

Passanten hörten am Montagabend bei einem Spaziergang am Schillering in Herzogenburg (Bezirk St. Pölten Land) klagende Katzenlaute aus einem geparkten Fahrzeug.

Sie alarmierten die Feuerwehr der Stadt, sowie Polizei und Tierrettung. In der Zwischenzeit versuchten die Spaziergänger das eingeschlossene Kätzchen aus dem Motorraum herauszulocken.

Ohne fremde Hilfe befreit

Schließlich konnte sich die Babykatze doch noch ohne fremde Hilfe befreien, wie die Feuerwehr Herzogenburg-Stadt, die mit sieben Mitgliedern im Einsatz stand, in einer Aussendung mitteilte.

Nach einer Betreuung durch die Einsatzkräfte wurde die Katze ins Tierheim St. Pölten überstellt. Der Einsatz konnte nach 30 Minuten beendet werden.

