Jugendliche sollen Vergewaltigung in St. Pölten gefilmt haben

Einvernahme

Aber auch der 16-Jährige ist in das Visier der Justiz geraten. Der Grund: Die Behörden verdächtigen ihn, dass er bei der Einvernahme durch die Polizei falsch ausgesagt hat. Er gab nämlich an, dass das Mädchen gar nicht alkoholisiert gewesen sei und freiwillig in das Zimmer gegangen wäre.

Für die Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.