Jackenstation in St. Pölten bietet Wärme zum Mitnehmen

Die Frequenz bestätige das Angebot: „Wir sind bereits jetzt, wenige Tage nach Eröffnung der Station, überwältigt, wie gut die Aktion von der Bevölkerung angenommen und mitgetragen wird – die Hilfsbereitschaft ist enorm.“ Bestehen soll die Jackenstation laut SPÖ-Bürgermeister Matthias Stadler, „solange die Temperaturen die Menschen frieren lassen.“

Schutz vor der Kälte

Zwar ist die Emmausgemeinschaft mit ihren insgesamt drei Notschlafstellen (jeweils eine für wohnungslose Frauen, Männer und Jugendliche) in St. Pölten das ganze Jahr über gefordert, speziell in der kalten Jahreszeit rücke das Thema aber wieder stärker in den Fokus der Bevölkerung.