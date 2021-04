In St. Pölten werden jetzt Wohnungen mit Pool gebaut

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Mehr als 1.600 Wohnungen werden derzeit in der Landeshauptstadt St. Pölten errichtet. Die Bautätigkeiten sorgen in manchen Teilen der Bevölkerung immer wieder für Aufregung, in den sozialen Medien wird das Thema ebenfalls heftig diskutiert.

Kaufpreis ab 155.000 Euro

Jetzt fiel der Startschuss für ein neues Projekt. Am Kremserberg (Kremser Landstraße) baut die "NOE Immobilien Development GmbH (NID)" 71 Eigentumswohnungen (43 bis 95 Quadratmeter). Der Kaufpreis beginnt ab 155.000 Euro, die Fertigstellung für "Das.Kremserberg" ist für den Spätherbst 2022 geplant.