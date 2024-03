In der Landeshauptstadt wird Leihradflotte auf 300 Stück aufgestockt

In St. Pölten stehen nun um ein Drittel mehr nextbikes an 44 Stationen zur Verfügung.

In rund 60 Gemeinden Niederösterreichs können Bürger bequem auf über 1.000 nextbikes zurückgreifen, um kurze Wege in der Stadt und Gemeinde ohne eigenes Fahrrad zu meistern. Im vergangenen Jahr wurde landesweit eine Steigerung um 126% auf über 202.000 Ausleihen erzielt. In St. Pölten konnten rund 95.000 Ausleihen verzeichnet werden. Seit Jahresbeginn wurde das Angebot für die Landeshauptstadt in Kooperation zwischen dem Land NÖ und der Stadt St. Pölten erweitert. Gemeinsam wurde die Finanzierung für zusätzliche 100 Leihräder für St. Pölten sichergestellt. Nun stehen 300 Räder an 44 Stationen zur Verfügung.

© NLK Burchhart LH-Stv. U. Landbauer; S. Hauptmann (Radland-NÖ) Landeshauptfrau J. Mikl-Leitner, Vizebürgermeister H. Ludwig (v.l.)

Die Initiative stellt eine Angebotsverbesserung für die St. Pöltner, aber auch für die in der Stadt tätigen Landesbediensteten sowie Pendler dar. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner sieht in der Erweiterung eine Verbesserung des Öffi-Angebots in der Landeshauptstadt. "Für viele Wege in der Stadt ist das Fahrrad das perfekte Fortbewegungsmittel“, sagt sie. Ihr LH-Stellvertreter Udo Landbauer verweist darauf, dass mit dem Landestarif die erste halbe Stunde der Ausleihung gratis angeboten wird.

In St. Pölten ist eine Erweiterung des Stationsnetzes um weitere zehn Standorte für das Jahr 2024 geplant. "Allein im Jahr 2024 nehmen wir für nachhaltige Mobilität über 3 Millionen Euro in die Hand. Damit wird nicht nur in den Ausbau des nextbike-Systems, sondern auch in das Radwegenetz unserer Stadt investiert", berichtet Bürgermeister Matthias Stadler. Über die nextbike-App oder auf www.nextbike-noe.at können die Aktivitäten um das Leihradsystem eingesehen werden.