Pop am Dom: Arlo Parks und Fever Ray kommen

Auch diesen Sommer wird sich der Domplatz in der Landeshauptstadt wieder in eine Open-Air-Bühne verwandeln. Am 5. Juli führt das Tonkünstler Orchester Niederösterreich unter der Leitung von Garrett Keast Kompositionen von Leonard Bernstein auf.

Die Gäste dürfen sich an diesem Freitagabend auf die Musicalmelodien aus „On the Town“ sowie Auszüge aus der satirischen Operette „Candide“ freuen. Auch Stücke aus dem Welterfolg „West Side Story“ stehen auf dem Programm.

Im zweiten Teil des musikalischen Abends unter freiem Himmel teilen sich die Tonkünstler die Bühne mit zwei Stimmen aus Soul und Jazz: So werden die US-amerikanische Sängerin China Moses und der britische Musiker Myles Sanko bei diesem einmaligen Crossover-Konzert dabei sein. Sanko ist ein gefeierter Soul- und Jazzsänger, der es versteht, seine Zuhörerinnen und Zuhörer mit viel Gefühl aber auch Dynamik zu begeistern. Moses lässt sich für ihre Musik von unterschiedlichen Richtungen der American Black Music inspirieren. Von Soul über Jazz bis hin zu R&B bedient sie vielfältige Facetten.

"Pop am Dom"

Die Aufführung am Domplatz findet im Rahmen des Festivals für Gegenwartskultur, Tangente St. Pölten, statt. Tickets sind ab sofort erhältlich. Neben dem Tonkünstler-Konzert geht am ersten Juliwochenende auch das „Pop am Dom“ mit Arlo Parks und Fever Ray über die Bühne. Mehr Informationen zu den Konzerten auf dem Domplatz finden Sie unter: www.tangente-st-poelten.at