Flutopfer verzweifelt: Haus zerstört, jetzt zittern um Kika-Bestellung

In der Nacht auf den 15. September 2024, als Niederösterreich von einer noch nie da gewesenen Flut heimgesucht wurde, schossen Wassermassen auch in das Haus einer Familie im St. Pöltner Stadtteil Harland in Niederösterreich.

„Es gab keine Vorwarnung, dann klopften plötzlich Feuerwehrleute an unsere Tür. Überall war Blaulicht, es wurde geschrien. Es war alles so unwirklich, einfach schrecklich“, erinnert sich Sabine F. (Name geändert) an die dramatischen Momente zurück..