Hitlergruß am St. Pöltner Hauptbahnhof: Ein Jahr bedingte Haft

Am vergangenen Dienstag wurde dem Niederösterreicher am Landesgericht St. Pölten der Prozess gemacht. Dabei gab sich der Angeklagte allerdings sehr wortkarg. Er könne sich an die Situation kaum noch erinnern, weil er zuvor 15 Bier getrunken habe. Der Richter hielt ihm daraufhin vor, dass ein Alko-Test nur 0,7 Promille ergeben habe.

Urteil ist nicht rechtskräftig

Auf die Frage, ob er den wisse, wer Adolf Hitler sei, antwortete der 20-Jährige: "Wenn Sie es wissen, warum fragen sich mich dann überhaupt."

Der Angeklagte wurde zu einem Jahr bedingt nachgesehener Freiheitsstrafe verurteilt, die Probezeit beträgt drei Jahre. Weiters wurde die Weisung erteilt, eine Drogentherapie zu absolvieren. Das Urteil der Geschworenen ist noch nicht rechtskräftig.

Bei einer weiteren Verurteilung muss der Niederösterreicher wohl für einige Zeit ins Gefängnis.