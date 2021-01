Bordell-Prozess in St. Pölten: "Bin fast in Ohnmacht gefallen"

Stimmt alles nicht, behaupteten am Mittwoch die Angeklagten, die sich "nicht schuldig" bekannten. Ihre Verteidiger führten aus, dass die Kunden über die Preise Bescheid wussten und immer wieder das Etablissement in der Landeshauptstadt aufgesucht hätten. "Das macht doch niemand, der von unseren Mandanten angeblich bedroht worden sein soll", sagten die Anwälte.

Dem Richter beschäftigte am ersten Verhandlungstag vor allem der Umstand, dass der Hauptangeklagte, ein 33-jähriger Russe, in der Einvernahme durch die Kripo ein Geständnis abgelegt hatte, nun von alledem aber nichts mehr wissen will. "Ich hatte zwei Tage nicht geschlafen und zuvor drei Flaschen Whiskey getrunken. Es stimmt nicht, was ich damals gesagt habe", so der Angeklagte.

Ein Urteil wird am kommenden Montag erwartet, es müssen noch zahlreiche Zeugen befragt werden.