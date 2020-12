"Hirnrissig": Top-Barkeeper über neue Corona-Verordnung entsetzt

Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Eigentlich müsste Oliver Kloiber allen Grund zur Freude haben. Kloiber, einer der besten Barkeeper des Landes, wurde vom Gourmetmagazin "Falstaff" auch in diesem Jahr in den höchsten Tönen gelobt. In seinem Lokal "Yesterday" in St. Pölten habe er "die Auswahl der hochprozentigen Stoffe noch einmal nach oben geschraubt", heißt es da. Die Kunden können in der kleinen, aber sehr feinen Bar aus 750 unterschiedliche Spirituosen auswählen.

Gut funktionierendes Angebot

Und auch die Corona-Krise meisterten er und sein Team bislang recht erfolgreich. Kunden konnten sich ihren Drink entweder nach Hause liefern lassen, oder direkt beim Lokal abholen. "Im ersten Lockdown konnten wir mit diesem Angebot zwischen 40 und 50 Prozent des normalen Umsatzes einbringen", erzählt Kloiber.