Herkunft schätzen, Begegnung feiern in St. Pölten

Städte sind ein Schmelztiegel verschiedener Ethnizitäten, Kulturen und Religionen. Auch St. Pölten bildet hier keine Ausnahme.

„Die sogenannten ‚Gastarbeiter‘ der ersten sowie zweiten Generation lebten lange isoliert im gettoisierten ‚Glanzstoffviertel‘ und sowohl am Arbeitsplatz, als auch in der Freizeit gab es kaum Begegnungs- und Austauschmöglichkeiten“, so die Veranstalter des Fests der Begegnung.

Vom Grillfest zum Festival

Um den gemeinsamen Dialog zu fördern, wurde 1992 vom österreichisch-türkischen Freundschaftsverein mit der Betriebsseelsorge, Südwind Entwicklungspolitik, Amnesty International und der Katholischen ArbeiterInnenjugend ein gemeinsames Grillfest mit Musik und Diskussionen initiiert.

Mittlerweile hat sich das Grillfest zu einem mehrtägigen Fest der Begegnung entwickelt. Auch zur heurigen 28. Auflage stehen immer noch Begegnungen zwischen Menschen verschiedenster Herkunft im Zentrum des Festivals.

Heuer erstmals im Sparkassenpark

Gestartet wird heute, Freitag, um 19 Uhr im Cinema Paradiso. Zur Eröffnung wird dort der Film „Für Sama“ gezeigt, der ein „filmisches Vermächtnis von Waad al-Kateab an ihre im syrischen Krieg geborene Tochter“ ist. Nach dem Film findet eine Diskussionsrunde dazu statt.

Wie ethnisch divers die Landeshauptstadt ist, zeigt vor allem das Programm am Samstag zwischen 16. 30 und 20.30 Uhr. Um die Kontrolle des verpflichtenden 3-G-Nachweises erleichtern zu können, übersiedelt das Fest der Begegnung dafür vom St. Pöltner Rathausplatz in den Sparkassenpark.

Blasmusik, Tanz und Beats

Nach der Bläsergruppe der Musikschule Wilhelmsburg eröffnen Vertreter aus Politik und Religionsgemeinschaften das Fest.Danach tanzt eine Bengali-Tanzgruppe, trommeln westafrikanische Musiker und der iranischstämmige DJ Morti wird auflegen.

Außerdem wird der heimische Starmania-Finalist Mert Cosmus auf der Open-Air-Bühne auftreten. Schließlich wird das Roman Grinberg Klezmer Swing Quartett jiddische Lieder zum Besten geben.Nach Voranmeldung bekommt man einen Sitzplatz zugewiesen.

Alle Infos unter: www.festderbegegnung.dsp.at