Heiße Bauphase am Promenadenring in St. Pölten beginnt

Der Verkehr in diesem Promenadenabschnitt wechselt damit ebenfalls die Fahrspur und die Richtung.

Mit Schulstart einige Bauarbeiten abgeschlossen

Die gute Nachricht: Mit Ferienende sollen die gröbsten Arbeiten abgeschlossen sein. Die Bagger am Linzertor, in der Josefstraße und in der südlichen Schulgasse sollen dann abfahren.

➤ Mehr lesen: Jahrhundertprojekt "Grüner Ring"

Die Einbautenerneuerung in der Promenade bis zur Lederergasse sollen bis Ende September abgeschlossen sein. Die Promenade soll zwischen Linzertor und Schulgasse ab etwa Mitte September in ihrer endgültigen Form (dann ausschließlich in Richtung Linzertor) befahrbar sein.

Alle Nachrichten aus St. Pölten jeden Freitag im Postfach mit dem KURIER St. Pölten-Newsletter.