Getanzt wurde auf 10.000 Quadratmetern, vier Bands (Wolfgang Lindner Band & Chor, Schickaria, Reini Dorsch & Band sowie the ridin‘ dudes) boten Livemusik und in zwei Discos wurde bis in die frühen Morgenstunden getanzt.

Mitternachtseinlagen gab es dieses Jahr gleich zwei: Ein Ensemble aus Tanz und Musik der Musikschule St. Pölten mit dem Festspielhaus St. Pölten sowie eine Quadrille mit Einbindung des Publikums der Tanzschule Schwebach.

Hauptstadtwein ab jetzt erhältlich

Traditionellerweise wurde am Ball auch der neue Hauptstadtwein 2023 „Neuer Domplatz“ erstmals ausgeschenkt. Der Grüne Veltliner Federspiel stieß dabei laut Stadt St. Pölten auf "äußerst positives Feedback" und ist nun um 9,70 Euro pro Bouteille bei der Marketing & Tourismus Info im Rathaus, bei Wein & Co St. Pölten, bei Interspar sowie in der Vinothek und im Webshop der Domäne Wachau erhältlich.

Alle Nachrichten aus St. Pölten jeden Montag im Postfach mit dem KURIER St. Pölten-Newsletter: