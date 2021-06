Happy End: Sohn ließ Vater nach dessen Kündigung nicht allein

Es war sein Sohn Michael, der ihm wieder Mut machte. Der 25-Jährige arbeitet in der Abteilung „Technische Services“ bei den Bundesbahnen in der nö. Landeshauptstadt St. Pölten. Der junge Mann repariert dort alles, was auf Schienen unterwegs ist.

„Ich habe zu meinem Vater gesagt, dass er sich doch bei den ÖBB bewerben soll. Einen Versuch wäre es allemal wert“, erzählt Gauppmann jun.