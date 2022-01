Haltestellen-Aus: Was die Verkehrssituation im St. Pöltner Süden verbessern könnte

Die geplante Schließung der Bahnhaltestelle Hart-Wörth erhitzt weiterhin die Gemüter. Am 26. Jänner veranstalteten die St. Pöltner Grünen ein Online-Dialogformat, um über die Verkehrssituation im Süden der Stadt zu diskutieren. Im ersten Teil der Veranstaltung wurde der aktuelle Kenntnisstand der Grünen zur Haltestellen-Schließung zusammengefasst. Im zweiten Teil wurden mögliche weitere Schritte diskutiert.

"Steinfeldshuttle" für schnelle Verbindungen

Die Anwesenden nutzen das Treffen, um sich auf mehrere Verbesserungsmöglichkeiten und Zukunfts-Visionen zu einigen, so die Aussendung der St. Pöltner Grünen. Unter anderem soll in die Fuß- und Radweginfrastruktur in Neu-Hart/St. Georgen investiert und auf zeitgemäßen Stand gebraucht werden. Außerdem soll die Anbindung von St. Pölten Süd an das Radnetz verbessert werden. Eine weitere Zukunftsvision beinhaltet einen Fuß- und Radwegeübergang an der B20 auf Höhe Neu-Hart.

Auch für den Busverkehr wurden Ideen gesammelt: So sollten Takt und Frequenz der Regionalbuslinie 690 verdichtet werden. Damit soll die Haltestelle Dr. Holzknechtstraße einen annähernd gleichwertigen Ersatz für die verlegte Haltestelle Hart-Wörth darstellen. Zusätzlich könnte ein „Steinfeldshuttle“ nach dem Modell des Landhaus-Shuttles schnellere Busverbindungen ermöglichen. Eine potentielle Stadtbahn Nord-Süd könnte außerdem ganz St. Pölten auf Schiene bringen. Zuletzt wurde noch darauf hingewiesen, Anliegen der Bevölkerung – wie etwa der zweigleisige Ausbau der Traisentalbahn – schon jetzt aktiv bei der ÖBB einzubringen.

Als weiteren Schritt wollen die St. Pöltner Grünen nun Gespräche mit Stadtverantwortlichen, dem Land NÖ, dem VOR und Busunternehmen suchen.