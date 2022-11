Nur einen Tag vor dem Beginn der Fußball-WM in Katar treten 15 Teams aus vier Bundesländern bei der fünften Auflage des größten österreichischen Hallenfußballturniers für Menschen mit Behinderungen in der Landeshauptstadt an. Neben alteingesessenen Truppen wie den Lokalmatadoren vom SKN St. Pölten, der Wiener Austria und Rapid werden am Samstag, den 19. November, auch ein paar Turnierneulinge dabei sein. So nimmt zum Beispiel Traditionsclub GAK dieses Jahr erstmals teil.

Über 200 Athletinnen und Athleten werden beim inklusiven Fußballturnier um den Sieg spielen. Um für zusätzliche Spannung zu sorgen gibt es dieses Jahr drei verschiedene Leistungsstufen.