Großalarm im Bezirk St. Pölten: Bauernhof steht in Flammen

Feuerwehr-Großeinsatz in der Nähe der Rudolfshütte in Wilhelmsburg im Bezirk St. Pölten. Ein Bauernhof im Ortsteil Kreisbach steht in Flammen, es wurde die höchste Alarmstufe (B4) ausgerufen.

"Wasserversorgung ist ein Problem"

Zehn Feuerwehren sind derzeit mit den Löscharbeiten beschäftigt, Verletzte dürfte es laut ersten Informationen zum Glück nicht geben. Allerdings sollen sich die Bedingungen für die Freiwilligen äußerst schwierig gestalten. "Die Wasserversorgung ist ein Problem, weil sich das landwirtschaftliche Anwesen auf einer Anhöhe befindet. Es wurde deshalb ein Pendelverkehr ins Tal eingrichtet", berichtet Pressesprecher Florian Schmidtbauer.

Die Brandursache steht noch nicht fest, seitens der Polizei muss zuerst das Ende des Einsatzes abgewartet werden.

Alle Nachrichten aus St. Pölten jeden Montag im Postfach mit dem KURIER St. Pölten-Newsletter: