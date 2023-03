Graffitis mit IS-Bezug in St. Pölten: 19-Jähriger festgenommen

Nach der Anbringung von Graffitis mit Bezug zum "Islamischen Staat" (IS) auf dem Bahnhofsareal in St. Pölten und in der City am Mittwochabend vergangener Woche ist ein Verdächtiger festgenommen worden. Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich vom Dienstag zufolge handelt es sich um einen in der Landeshauptstadt wohnhaften 19-Jährigen. Der Nordmazedonier war geständig und wurde in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert.

Die Festnahme des Beschuldigten erfolgte laut Polizei am Sonntagnachmittag durch das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung Niederösterreich (LVT NÖ) mit Unterstützung der Schnellen Reaktionskräfte (SRK). Gegen den 19-Jährigen besteht der Verdacht der Unterstützung einer terroristischen Vereinigung und Sachbeschädigung.