Gesundheitsbooster für Unternehmen in Niederösterreich

Der Prozess kann bis zu drei Jahre dauern, in dieser Zeit werden Mitarbeitergespräche durchgeführt, Arbeitszeitmodelle diskutiert und auch über das Thema Ernährung gesprochen. Landesweit haben laut „Tut gut!“-Geschäftsführerin Alexandra Pernsteiner-Kappl und „Arbeitswelt“-Bereichsleiterin Katharina Racher bereits 60 Unternehmen an dem kostenlosen Programm teilgenommen.

Motivation

„Der Mensch verbringt einen Großteil seiner Lebenszeit am Arbeitsplatz. Deshalb ist es so wichtig, dass sich Mitarbeiter auch wohlfühlen“, so Landesrat Martin Eichtinger. Auch Wirtschaftskammer-Präsident Wolfgang Ecker zeigt sich froh, dass sich so viele Unternehmen bereits an „Tut Gut!“ gewandt haben. „Diese Initiative wirkt sich äußerst positiv auf die Motivation der Mitarbeiter aus“, betont Ecker.

Alle Nachrichten aus St. Pölten jeden Montag im Postfach mit dem KURIER St. Pölten-Newsletter: