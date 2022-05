Gemeinderätin wirft hin: Die FPÖ in Neulengbach ist nicht mehr

Die Freiheitlichen müssen in Neulengbach im Bezirk St. Pölten wohl einen kompletten Neustart wagen. Der Grund: Petra Tauber, die bislang für die FPÖ tätig war, wird die Partei verlassen. Tauber will aber als "wilde Abgeordnete" weiter dem Gemeinderat erhalten bleiben.

"Persönliche Entscheidung"

Einfach war es für Tauber schon länger nicht, sie war die letzte Vertreterin der Partei in der mehr als 8.300 Einwohner zählenden Stadt in der Wienerwald-Region. "Es war eine persönliche Entscheidung. Es ist einfach wichtig, dass man ein Team um sich hat und das war leider nicht mehr der Fall", betont Tauber im Gespräch mit dem KURIER, die die laufende Periode im Gemeinderat noch abschließen will.

