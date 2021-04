Geisel befreit: Großes Finale der Jagdkommando-Übung in St. Pölten

Dort erhielten die Einsatzkräfte Informationen über eine terroristisches Waffenversteck in einem Kieswerk in Ragelsdorf. Um eine Verbreitung von illegalen Kriegswaffen zu verhindern, griffen die Einsatzkräfte daraufhin am Donnerstag bei Einbruch der Dunkelheit zu.

Mit Black Hawks wurden die Soldaten zum Zielort geflogen. Unter Einsatz von Knallmunition und Ablenkungsknallkörpern drang das Jagdkommando vor, sicherte die Lage und befragte die Feinddarsteller.