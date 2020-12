Im Gefängnis: Schwere Vorwürfe und ein Handy in der Kompottdose

Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

"Es ist ein Wahnsinn", sagt der Justizwachebeamte, "dass es überhaupt soweit kommen konnte. Solche Anschuldigungen können für mich auch dienstrechtliche Konsequenzen haben."

"Stöhngeräusche"

Der Mitarbeiter der Haftanstalt St. Pölten musste am Donnerstag als Zeuge vor Gericht aussagen. Der Grund: Ein Häftling, der sich mittlerweile auf Bewährung in Freiheit befindet, hatte den Beamten angezeigt. Nach einer Hofrunde, so der Tschetschene, sei er von dem Wachmann sexuell belästigt worden. "Er hat mir bei einer Durchsuchung in den Genitalbereich und an den Hintern gefasst und dabei Stöhngeräusche gemacht", so der 31-Jährige.