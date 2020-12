Gasaustritt: Großmarkt musste evakuiert werden

Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Sirenengeheul Donnerstagnachmittag in der Landeshauptstadt St. Pölten. Was zuerst "nur" nach einem Brandmeldealarm aussah, entpuppte sich rasch als größerer Einsatz. Der Grund: In einem Großmarkt war es im Bereich der Kälteanlage zu einem Gasaustritt gekommen. Die Feuerwehr musste das Gebäude evakuieren.