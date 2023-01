Ganze Region vernetzt: Neues Hilfswerk-Haus in St. Pölten eröffnet

In der Wiener Straße in St. Pölten steht Kundinnen und Kunden sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Hilfswerks von nun an ein neues Gebäude zur Verfügung. Das Angebot an diesem Standort bedient verschiedenste Generationen.

Im Haus befinden sich die Sozialstation, das Familien- und Beratungszentrum, ein Ausbildungszentrum samt Seminarraum und Lernort sowie ein Logistikzentrum und die Einsatzplanung für den gesamten Zentralraum. Erstmals seien die Angebote für die regionale Bevölkerung an einem Ort vereint, erklärt Hilfswerk-Geschäftsführer Christoph Gleirscher.

Für jung und alt

Zur Eröffnung waren auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (beide ÖVP), Hilfswerk-Präsidentin Michaela Hinterholzer, Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ) und Hilfswerk-Geschäftsführer Christoph Gleirscher gekommen.

Man habe sich vorgenommen, das Netz an Kinderbetreuung noch enger zu knüpfen, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf weiter zu verbessern. Dazu brauche laut der Landeshauptfrau entsprechendes Personal, denn „gerade das Hilfswerk ist eine ganz wichtige Institution, wenn es darum geht, die Kinderbetreuerinnen und Kinderbetreuer ausbilden zu können.“

