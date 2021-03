Frühlingserwachen: Sechs Rad- und Wanderrouten rund um St. Pölten

Fladnitztal-Radroute

Abwechslungsreiche Landschaften und kulturelle Stationen erwarten einen auf der Fladnitztal-Radroute. Mit der 36,31 Kilometer langen Route werden zwei beliebte Radtouren in Niederösterreich vereint – der Traisental-Radweg und der Donauradweg.

Die Tour beginnt in Palt und führt entlang von Weingärten und Feldern. Sehenswürdigkeiten, wie der Avaturm, die Villa Betonie und viele Kapellen sowie Wegkreuze liegen ebenfalls am Weg bis man schließlich das Ziel erreicht - die Viehofner Seen in St. Pölten.

Die zweieinhalb Stunden lange Route ist familienfreundlich und kann durch mehrere Bushaltestellen teilbefahren und damit zusätzlich abgekürzt werden.