Frühjahr im Club 3 ganz im Zeichen der österreichischen Musikszene

Der Club 3 von Cinema Paradiso St. Pölten wartet im Frühjahr mit viel österreichischer Musik auf.

Unter anderem wird das Felix Kramer Duo am 24. März um 19.30 Uhr wienerische Texte bei swingenden Songs wiedergeben. Die Musik von Felix Kramer gilt als berührend und ekstatisch zugleich, er selbst gilt als Entertainer der alten Schule.

Weiteres Programm

Am 4. April um 20 Uhr steht schließlich ein Konzert von Yukno am Programm. Dabei wird Tanzmusik zwischen Indie Pop, Disco und Clubmusik geboten. Die beiden Brüder Nikolaus und Georg stehen hinter Yukno. Nach ihrem Debüt „Ich kenne kein Weekend“ haben sie mit „Im Stream der Zeit“ ihr neues Album veröffentlicht.

Auch im Mai steht ein besonderes Highlight im Club 3 an: Am 19. Mai um 20.30 Uhr findet ein Konzert von Kreisky statt. Bis dato ist „Atlantis“ ihre musikalisch, sowie textlich ausgefeilteste und beziehungsreichste Platte. Zu hören sind Kurzgeschichten in Text, Sound und Arrangement. Bei ihrer Musik zeigt sich, wie nah aneinander manchmal Böse und Blöd, sowie Klug und Banal liegen.

Tickets und nähere Informationen gibt es unter www.cinema-paradiso.at/st-poelten.