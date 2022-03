Frequency: Nichts kann die größte Party des Jahres mehr stoppen

Dort befand sich nach vergangen Festival-Auflagen meist eine Zelt-Wüste, etwa 50.000 Zelte seien laut Veranstaltern meist zurückgelassen worden. Dem soll nun eine Schweizer Firma entgegen wirken, die heuer erstmals engagiert wurde. Besucher können darüber im Vorfeld Zelte online buchen, die dann am Festival ausgegeben und wieder zurückgenommen werden. "Für die Unbelehrbaren werden die Zelte von der Firma eingesammelt, gewaschen und wiederverwendet", erklärte Jenner. Der Rest werde zur Gänze recycelt.

Um die Sause an der Traisen weiter nachhaltiger zu gestalten, haben sich in den vergangenen Jahren Maßnahmen wie Dosenrücknahmestellen - etwa 200.000 Dosen werden dort gesammelt -, Mehrwegbecher, eine Müllsackausgabe mit Pfand und eine Ölsperre an der Traisen etabliert. Zudem werden rund 200 Freiwillige die Besucher sensibilisieren, das Festivalgelände sauber zu halten und Abfall zu minimieren. Auch Taucher sind nach der Veranstaltung im Einsatz, um zurückgelassene Gegenstände aus der Traisen holen.

Ephorie für vier Acts aus den Charts

Nachdem die Stadt dem Festival in Vorjahr den Riegel vorschob, zeigte sich St. Pöltens Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ) bei der Pressekonferenz euphorisch und betonte, dass es "nun an der Zeit sei, aus der Kriese zu kommen" und das Leben mit Veranstaltungen wie dieser zu genießen. Für einige Besucher sei laut Stadler ein Festivalbesuch die "Initialzündung", um in St. Pölten zu studieren und in die Landeshauptstadt zu übersiedeln.

Die ursprünglich für 2020 geplante 20. Jubiläumsausgabe - 12 Jahre davon in St. Pölten - soll heuer von 18. bis 20. August über die Bühne gehen.

Bereits am Dienstag, 16. August, um 8 Uhr startet das Early Camping, am 17. August findet das "Prequency" statt. An den folgenden Tagen sind Acts wie AnnenMayKantereit oder Lewis Capaldi zu erleben. Neben u.a. Bilderbuch, RAF Camora und Cypress Hill kündigte Veranstalter Harry Jenner mit Gayle, Glass Animals, Lost Frequencies und Jason Derulo vier Acts aus den Top Ten der Charts an.

Die Tickets "nähern sich dem Ende" laut dem Veranstalter. Die Tageskarten für Samstag werden voraussichtlich nächste Woche ausverkauft sein.