Fremden auf Gleise geschubst: Sechs Jahre Haft für 25-Jährigen

Der Angeklagte selbst räumte aggressives Verhalten seinerseits auf dem Bahnhofsgelände ein. Nach Stunden voller privater Probleme habe er dort am Nachmittag des 4. Juni verbal Dampf abgelassen. In der Folge entwickelte sich der Streit mit dem 54-Jährigen, in dessen Rahmen auch der Ältere Drohungen geäußert habe. "Dann hat es mir gereicht", gab der Beschuldigte zur Protokoll.

Er habe Anlauf genommen und seinen Kontrahenten gestoßen, dieser sei gestolpert und auf die Gleise gestürzt.Das sei nicht beabsichtigt gewesen. "Es war eine Kurzschlussreaktion. Im Schock bin ich dann davongelaufen", betonte der 25-Jährige, der sich zur Körperverletzung schuldig bekannte, den angelasteten Mordversuch jedoch bestritt. "Ich habe nicht geglaubt, dass jetzt unmittelbar ein Zug kommt."

Kein versuchter Mord

Das Opfer offenbarte im Zeugenstand Erinnerungslücken. "Es war ein Blödsinn", sagte der 54-Jährige. Es sei alles "so schnell gegangen", "dann bin ich aufs Gleis gefallen".

Seitens der Staatsanwaltschaft wurde die "kriminelle Vorgeschichte" des einschlägig vorbestraften 25-Jährigen betont. Am 4. Juni habe er "Drogen konsumiert und einige Biere getrunken", habe aber "gewusst, was er tut". Von der Verteidigerin wurde die komplizierte Familiengeschichte des Angeklagten ins Treffen geführt. Ein Mordversuch liege nicht vor, es fehle am dazugehörigen Vorsatz.

Auch für fünf der acht Geschworenen war es am Montag am Landesgericht St. Pölten kein versuchter Mord. Einstimmig wurde aber entschieden, dass der 25-Jährige eine versuchte schwere Körperverletzung begangen hat. Bei einem möglichen Strafrahmen von bis zu 15 Jahren Haft, muss der Mostviertler nun sechs Jahre ins Gefängnis. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

