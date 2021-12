Frau mit Maurerfäustel attackiert: Mildes Urteil für Täter

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Es war am 9. Mai, als der Notrufknopf beim Eingang der Polizeiinspektion Mank im Bezirk Melk betätigt wurde. Ein Polizist hielt kurz darauf Nachschau. „Vor der Türe sah ich eine Blutspur, die zur Straße führte“, erzählt der Beamte. Auf dem Parkplatz vor dem Posten bemerkte er ein Auto, das er bereits kannte. „Wir mussten bei dem Paar schon mehrmals intervenieren, weil es immer wieder zu Streitigkeiten kam.“

In dem Wagen saß eine Frau, ihre Kleidung war bereits blutdurchtränkt, sie hatte schwere Verletzungen am Kopf und den Finger. Nach der Erstversorgung musste sie in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Suche nach dem mutmaßlichen Täter konnte sich die Polizei sparen, denn auch er war vor der Polizeiinspektion aufgetaucht – und ließ sich widerstandslos festnehmen. Es handelte sich um den Ex-Lebensgefährten der Frau.