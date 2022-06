Flüchtlingslager in St. Pölten als "neue Heimat"

Dass das Thema nun so aktuell sein würde, habe sie zu Projektbeginn noch nicht ahnen können. Nach mehrmaligen Versuchen habe sich die St. Pöltnerin bereits während des Lockdowns bewusst für diese „künstlerisch therapeutische Aufarbeitung“ entschieden: „Ich bin mit Unterstützung wieder in diese schmerzhaften und lebensbedrohlichen Situationen eingetaucht. Flashbacks standen an der Tagesordnung“, erzählt sie.

Sie hat deshalb Verständnis, dass sich andere Geflüchtete etwa nicht mit „Novi Dom“ auseinandersetzen können: „Ich will niemanden retraumatisieren“, so Dzanic. Für Infos und Fragen ist sie per eMail erreichbar: jdphotography@gmx.at

