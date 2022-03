Festspielhaus-Koproduktion "Dragons" feiert Österreichpremiere

Im Anschluss an die Vorstellung am 25. März können im Rahmen des moderierten Gesprächsformats Talk & Tapas im Festspielhaus noch Eindrücke über das Stück geteilt werden. Der Austausch bei Getränken und Speisen soll auch auf interaktive Art stattfinden.

Masterclass for Young Professionals

Am Tag darauf, dem 26. März können Tanzstudierende und junge Profis von 13 bis 15.30 Uhr im Rahmen der Masterclass for Young Professionals an einem klassischen Training mit Eun-Me Ahn und Tänzerinnen und Tänzern der Compagnie teilnehmen.