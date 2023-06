Fernwärmepreise in St. Pölten sollen um 21 Prozent gesenkt werden

Die ÖVP begrüßt, dass "Bürgermeister Matthias Stadler bei den Fernwärmepreisen endlich tätig wird". "Gut, dass hier endlich eine Verbesserung für die Konsumentinnen und Konsumenten kommt, nachdem sich unser Bürgermeister in den letzten Monaten bei diesem Thema hinter der EVN versteckt hat. Denn niemand hat Verständnis, wenn Energieversorger in diesen Zeiten Rekordgewinne schreiben", so Landtagsabgeordneter und ÖVP-Klubobmann im St. Pöltner Gemeinderat, Florian Krumböck.

Die angekündigte Preissenkung kann laut Krumböck "nur ein erster Schritt auf dem Weg zurück zu normalen Preisen sein".

Intensive Gespräche

Die Fernwärme - jeweils etwa zur Hälfte im Besitz von Stadt und EVN - müsste laut Preisgleitklausel die aktuellen Arbeitspreise mit Juli an die Kunden erhöhen, wurde in einer Aussendung betont.