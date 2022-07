Fahrzeug überschlug sich auf Schnellstraße bei St. Pölten

In den frühen Morgenstunden des Donnerstags ereignete sich auf Kremser Schnellstraße (S33) im Stadtgebiet von St. Pölten ein schwerer Unfall. Der Lenker dürfte laut Angaben der Landespolizeidirektion NÖ gegen 6 Uhr am Steuer eingeschlafen sein, wobei er bei der Einmündung der S33 in die A1 gegen eine Leitschiene krachte.

Dabei überschlug sich sein Fahrzeug und kam schwer beschädigt in einer Wiese zu liegen.