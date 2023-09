Explosion in Garage löste Großeinsatz der Feuerwehren in St. Pölten aus

Sirenengeheul Montagmittag in der Landeshauptstadt St. Pölten. Ein Feuerwehr-Großaufgebot rückte aus, weil Anrufer eine Explosion in einer Garage in der Ghegastraße gemeldet hatten.

Unter schwerem Atemschutz bekämpften die Einsatzkräfte schließlich den Brand in der Garage. Die Situation konnte laut einem Mitglied der Feuerwehr St. Pölten-St. Georgen zum Glück rasch unter Kontrolle gebracht werden.