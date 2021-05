Ex-SPÖ-Funktionär in St. Pölten wegen Zuhälterei verurteilt

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Weil er Frauen der Prostitution zugeführt haben soll, wurde nun ein ehemaliger SPÖ-Funktionär aus dem Mostviertel am Landesgericht St. Pölten schuldig gesprochen. Das Urteil: Ein Jahr bedingte Haft plus Geldstrafe in der Höhe von 6.840 Euro. Die Entscheidung der Richterin ist rechtskräftig.

Geständnis

Bereits Ende Jänner 2021 hatte sich der 27-Jährige zum ersten mal den Fragen des Gerichts stellen müssen. Damals flüchtete sich der Angeklagte allerdings noch in Ausreden. Doch bei der Fortsetzung am vergangenen Dienstag legte er schließlich ein Geständnis ab.