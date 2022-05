Ermittlungen in NÖ: Wurde Mann von drei Tätern krankenhausreif geschlagen?

Ein geschwollenes Auge, Pflaster auf der Stirn, ein tiefer Kratzer über der Oberlippe - das Foto eines verletzten Mannes kursiert derzeit in den sozialen Medien.

Ins Spital gebracht

Was war passiert? Der Niederösterreicher soll nach Angaben einer Verwandten in der Nacht auf vergangenen Sonntag in Hofstetten-Grünau von drei Tätern attackiert worden sein. Die jungen Männer (zwischen 20 und 25 Jahre alt) sollen das Opfer im Bereich der Linhartstraße angegriffen und verprügelt haben. In der Tulpengasse sei der Verletzte schließlich zusammengebrochen, steht in dem Facebook-Eintrag. Er musste nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Unterschiedliche Angaben

Ein Sprecher der Landespolizeidirektion Niederösterreich betont auf KURIER-Anfrage, dass die Ermittlungen in dem Fall bereits aufgenommen wurden. Allerdings soll das Opfer vor Ort unterschiedliche Angaben gemacht haben. Denn zuerst soll der Niederösterreicher angegeben haben, dass er von einem Auto angefahren worden sei.

Sachdienliche Hinweise werden an jeder Polizeidienststelle entgegengenommen.

