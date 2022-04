St. Pölten – Wohnen mit Weitblick

Unter dem Motto „Wohnen mit Weitblick“ errichtet Alpenland ein modernes, identitätsstiftendes Wohnquartier in St. Pölten. Am Niederösterreichring, nahe dem Regierungsviertel entstehen 260 Wohneinheiten, die in ein attraktives Gesamtkonzept für ökologisch und sozial nachhaltiges urbanes Wohnen eingebettet sind. Die teilweise geförderten Wohnungen werden in Miete mit Kaufoption oder auch im Soforteigentum vergeben. Diese sind zwischen 52 m² und 105 m² groß, lichtdurchflutet, verfügen über moderne Grundrisse sowie ein hohes Maß an Privatsphäre. Jede Wohnung hat einen Garten oder einen Balkon. Die Anlage wird im Frühjahr 2023 bezugsfertig sein.