Ergebnisse der Grabungen am Domplatz werden präsentiert

Am 22. März wird die tief unter der Erde schlummernde Vergangenheit St. Pöltens wieder zum Leben erweckt. Auf der Kinoleinwand im Cinema Paradiso St. Pölten wird der Stadtarchäologe Ronald Risy im Zuge des Multimedia Vortrags „Die Archäologie St. Pöltens“ die unerwarteten und sensationellen Ergebnisse der Grabungen am Domplatz präsentieren. Sie reichen von der Römerzeit über das Mittelalter bis in die Neuzeit.

Einzigartige Untersuchungen

Im Vortrag stehen neben einer bisher unbekannten spätrömischen Verwaltungsanlage und mittelalterlichen Kirchenbauten auch die in Umfang und Dichte weltweit einzigartigen Untersuchungen im ehemaligen Stadtfriedhof im Mittelpunkt. Der enorme Umfang ermöglicht unter anderem neue Einblicke in die Mensch-Umwelt-Beziehung der vergangenen Bevölkerung. Zusätzlich dienen die Erkenntnisse als Quelle für die zukünftige Forschung im Bereich der modernen Medizin und Gesundheit.

Risy wurde für seine Arbeit bereits mehrfach ausgezeichnet. Seit 2010 leitete er mehr als 100 Grabungen in St. Pölten, hielt zahlreiche Vorträge, verfasste Publikationen und kuratierte mehrere Ausstellungen im Stadtmuseum.