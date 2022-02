Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Gleich mehrere erfreuliche Nachrichten gibt es aus dem Landestheater Niederösterreich.

Zu Beginn dieser Woche ging die gemeinsame Lesung von Ruth Brauer-Kvam und Nikolaus Habjan aus Isaac B. Singers "Späte Liebe" im Landestheater Niederösterreich über die Bühne. In dem Erzählband werden die Geschichten von drei Personen dargestellt, die im Alter noch einmal der Liebe in ihren verschiedensten Formen begegnen. Das Resümee nach dem Abend war durchaus positiv. Für die einfühlsame und zugleich amüsante Lesung gab es laut Aussendung des Landestheaters großen Applaus.

Wer die beiden Künstler erneut oder erstmals sehen möchte, bekommt im Landestheater noch einige Gelegenheiten dazu. Ruth Brauer-Dvams Inszenierung von „Herr Puntila und sein Knecht Matti“ ist am 9., am 12. und am 16. Februar zu sehen. „Die Blendung“ in der Inszenierung von Nikolaus Habjan feiert am 3. März Premiere. Am 12. Februar wird Habjan außerdem mit dem Figurentheaterstück "F. Zawrel - Erbbiologisch und sozialminderwertig" im Landestheater gastieren.

Erfolgreiches Voting

Erfreuliche Nachrichten für das Landestheater Niederösterreich gibt es auch in Zusammenhang mit „Der Zauberberg“ von Thomas Mann in der Inszenierung von Sara Ostertag. Das Stück ist unter den Top Ten Gewinner-Nominierungen des Nachtkritik Theatertreffens 2022 gelandet. Es wurde dabei aus 36 Inszenierungen - davon 27 aus Deutschland, fünf aus Österreich und vier aus der Schweiz – ausgewählt.

Im Landestheater ist „Der Zauberberg“ noch einmal am 22. März zu sehen.