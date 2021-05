Ein Drittel weniger Arbeitslose in St. Pölten als im April 2020

Ende April waren in Niederösterreich mit 53.800 um 26.399 (minus 32,9 Prozent) weniger Personen auf Jobsuche als im Vorjahr. Rechnet man die Schulungsteilnehmer dazu, waren im April gegenüber dem Vorjahresmonat mit 64.109 um 23.420 (oder 6,8 Prozent) weniger Personen beim AMS registriert.

Rückgang um ein Drittel

Vergleicht man die Arbeitsmarktbezirke, fällt auf, dass sich die Situation vor allem im Most- und im Waldviertel am schnellsten entspannt: So ging die Arbeitslosigkeit im Mostviertel im Jahresvergleich um - 45,3 Prozent und im Waldviertel um durchschnittlich - 43,3 Prozent zurück.

In der Landeshauptstadt sind die Arbeitslosenzahlen um ein Drittel (- 33,8 Prozent) zurückgegangen. Waren es im April 2020 noch 9.787 Arbeitslose, konnten im April 2021 bereits nur noch 6.475 verzeichnet werden. In St. Pölten gibt es aktuell 1.814 offene Stellen beim AMS.