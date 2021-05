Ein Audiowalk durch die Geschichte des St. Pöltner Landestheaters

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

"Eine Stadt sucht ihr Theater", heißt das neue Stück des Landestheaters Niederösterreich. Die Schauspielerinnen und Schauspieler begaben sich zusammen mit dem Dramatiker Bernhard Studlar und der künstlerischen Leiterin Nehle Dick auf eine Reise zu den Wurzeln des Bürgertheaters, das vor 200 Jahren in St. Pölten gegründet wurde. Das Theater sollte weniger Repräsentation für die Mächtigen sein, als ein echtes Bedürfnis des Publikums nach Kunst und Unterhaltung erfüllen.

Die Geschichte im Ohr

Nach ausführlicher Recherchearbeit zu der Geschichte des Theaters entstand ein Text aus Anekdoten, Briefen, Zeitungskritiken, Programmzetteln und vielen erfundenen Geschichten. Aufgrund der Corona-Pandemie hat sich Nehle Dick entschlossen, aus den Live-Szenen einen Audiowalk zu gestalten. Das Publikum wandert mit den Stimmen der Schauspielerinnen und Schauspieler im Ohr an die unterschiedlichsten und verstecktesten Orte im Theater. Von der Requisitenwerkstatt in den Fundus, von der Schauspielergarderobe zur Unterbühne. Am Ende wird das Publikum selbst ein Teil des Stücks.

Termine:

Mittwoch, 2. Juni, 16.30 bis 19.55 Uhr

Samstag, 5. Juni, 11.00 bis 12.25 Uhr

Mittwoch, 16. Juni, 18.00 bis 20.25 Uhr

