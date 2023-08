Drei Sportarten, drei starke Frauenteams in St. Pölten

Mehrfacher Meister, Cupsieger und Achtelfinalist der Women’s Champions League – die Fußballerinnen des SKN St. Pöltens gehören zu den Besten Europas. Dass die Wölfinnen auch auf die aktuelle Saison bestens vorbereitet sind, haben sie zuletzt mit einem 9:0 Kantersieg gegen Stetteldorf unter Beweis gestellt.

Doch nun hat das „Rudel“ in der Landeshauptstadt Zuwachs bekommen, künftig soll der Frauensport in St. Pölten noch mehr an Bedeutung gewinnen.