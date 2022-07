Drei Open-Airs: Partystimmung am Ratzersdorfer See

Geht die Sonne unter, wird es auf der Liegewiese des Ratzersdorfer Sees normalerweise ruhig. Doch nicht nur als Badeplatz, sondern auch als Veranstaltungsort ist der See im Norden der Landeshauptstadt mittlerweile sehr beliebt.

Gleich drei Open-Air-Veranstaltungen locken noch im Juli ans Seeufer. Nach einer längeren Pause macht am morgigen Samstag das Festival der AK Young (Jugendmarke der Arbeiterkammer) „Splash Hard“ den Anfang. Bereits zum sechsten Mal wird dabei ab 13 Uhr eine Mischung aus „grooviger Musik, Sport-Action, Fun und Chill-out“ geboten, wie online angekündigt wurde.

Dame und Tina Naderer als Hauptacts

Bei freiem Eintritt können Trendsportarten wie Blobbing, Spider Rock, Stand-up-Paddling (SUP) und Parkour ausprobiert werden, auch ein Kletterturm sowie ein Beachvolleyball-Turnier warten.

Ruhiger geht es im „DIY Stencil Corner“ des Jugendzentrums Steppenwolf zu, wo gratis T-Shirts mit Motiven besprayt werden können. Den passenden Sound liefern die Live-DJs Samir Hashimi und DSSK. Abends ist der Salzburger Rapper und Songwriter „Dame“ als Headliner angekündigt. Davor wird die Pop-Neuentdeckung Tina Naderer singen. Parkplätze und ein Shuttleservice zum Bahnhof stehen gratis zur Verfügung. Infos: www.akyoung.at

Junge St. Pöltner auf der Bühne

Nach dem Debüt im Vorjahr kehrt am 29. Juli auch die junge St. Pöltner Musikszene auf die Open-Air-Bühne am Ratzersdorfer See zurück.

Das Festival „Musik.stp“ wird auch heuer wieder von Pop über Reggae, bis hin zu Rock und Drum & Bass zehn Acts aus der Landeshauptstadt auf die Bühne bringen. Beginn ist um 16 Uhr. Mitglieder der Plattform „Musik.stp“ haben die Möglichkeit, beim Meet & Greet gratis dabei zu sein. Infos: www.st-poelten.at

Blues kehrt zurück

Tags darauf, am 30. Juli, kehrt dann auch wieder der Blues nach St. Pölten zurück. Zum mittlerweile 19. Mal lädt die Mojo Blues Band, die selbst zum Abschluss auftreten wird, zum Bluesfestival ans Seeufer. Ab 18 Uhr spielen The Hoodoo Men feat. Lareeze zum Auftakt. Danach treten die Mika Stokkinen Band sowie Douglas Linton & The Plan Bs auf. Tickets sind im Vorverkauf um 26 Euro erhältlich.

