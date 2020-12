Dieb wollte in St. Pölten Beute zu Geld machen

Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Böse Überraschung für einen Fahrgast, der am 21. November 2020 mit dem ICE von Meidling Richtung Deutschland unterwegs war.

Ein Unbekannter soll ihm seinen Rucksack gestohlen haben, der auf einem Sitz abgelegt war. In der Tasche befanden sich unter anderem eine Kreditkarte, E-Book, Kamera und Bargeld.

640 Euro Schaden

Dem Reisenden entstand dadurch ein Schaden in der Höhe von etwa 640 Euro. Wenig später kam es mit der gestohlenen Kreditkarte an mehreren Geldausgabeautomaten in St. Pölten zu Behebungsversuchen.