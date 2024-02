Die Landeshauptstadt mit anderen Augen sehen

Es gibt freilich viele Witze über St. Pölten, vor allem dann, wenn sich die Landeshauptstadt als Tourismusdestination präsentiert. Tatsächlich aber gibt es in St. Pölten viel zu erkunden und zu sehen.

„Leistungsschau“

Wer die facettenreiche Stadt mit Profis entdeckten will, der sollte sich den kommenden Sonntag dick im Kalender anstreichen. Denn am 3. März, dem Welttag der Fremdenführer, laden die Austriaguides wieder zu Gratis-Führungen durch die Landeshauptstadt ein.

Bei dieser „Leistungsschau“ der staatlich geprüften Fremdenführer steht heuer „St. Pölten um 1900 – Welt im Wandel“ im Mittelpunkt der Touren. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts blieb auch in St. Pölten kein Stein auf dem anderen. Die Stadt sprengte buchstäblich ihre mittelalterlichen Fesseln und machte sich auf in die Moderne. Industrialisierung, Technisierung und der rasante Ausbau der Infrastruktur veränderten die heutige Landeshauptstadt nachhaltig.