Spatenstich: Das Sportzentrum bekommt eine neue Kraftsporthalle

Auf 890 Quadratmetern entsteht in St. Pölten derzeit eine neue Kraftsporthalle. Sie wird sich über zwei Etagen erstrecken und mit modernen Geräten bestückt sein. Die Athletinnen und Athleten werden im Neubau am Gelände des Sportzentrums künftig in drei verbindbaren Sporthallen trainieren können. Dazu kommt eine 40 Meter lange Sprintstrecke im Außenbereich. Die Kosten für die neue Sportstätte teilen sich die Stadt, das Land Niederösterreich und der Bund. Insgesamt belaufen sich diese auf rund 2,3 Millionen Euro.

Eine wichtige Investition, wie LH-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ) findet. „Die stetige Weiterentwicklung ist unerlässlich, um das Trainings- und Betreuungsumfeld für unsere Spitzenathleten und unseren Nachwuchs weiter zu optimieren“, so der Sportlandesrat. Die neue Halle soll technisch sowie funktional nach aktuellen ökologischen Maßstäben errichtet werden und nachhaltig sowie energieeffizient sein.