NÖ: Volleyballduell in Bundesliga am grünen Tisch als verloren bewertet

Weil die Spielhalle für das Bundesligaduell in der Austrian Volley League (AVL) zwischen VCA Amstetten und Meister Hypo Tirol nicht zur regelkonformen Zeit stattfinden konnte, wurde das Spiel Montagabend von der Liga-Kommission zugunsten der Tiroler mit 3:0 (jeweils 25:0 Punkte) strafverifiziert. Die Tiroler waren am Sonntagnachmittag nach Amstetten angereist und, wie berichtet, wieder spiellos nach Hause gefahren. Euphorie und Freude von rund 100 jungen Sportlern, ihren Begleitern und rund 200 Zuschauern am „Tages des Volleyballs“ wurden in Amstetten jedenfalls nicht mit dem geplanten Top-Spiel belohnt. Den Nachwuchsspielern der U15, die in Amstetten mit zwölf Mannschaften das NÖ Landesmeisterturnier ausgetragen hatten, wurde auch gleich die Härte des Profisports drastisch vor Augen geführt.

Trotz des bereits auf 17 Uhr verschobenen Starts für das AVL-Viertelfinalduell konnte 45 Minuten vor Spielstart das Spielfeld in der Pölz-Halle nicht, wie vorgeschrieben, freigegeben werden. Die Schiedsrichter sagten das Spiel ab, die Tiroler Favoriten kannten kein Pardon und fuhren unverrichteter Dinge wieder heim. „Wir hatten zwölf Teams aus Niederösterreich da, die in unserer Halle um ihre Titel kämpften. Das Turnier war so ausgelegt, dass die Mädchen und Burschen danach auch noch zum Match bleiben und in den Satzpausen ihre Medaillen entgegennehmen. Nur zu dem kam es leider nicht mehr“, erklärte VCA-Sportdirektor Michael Henschke. Die Tiroler hätten 100 Jugendliche im Stich gelassen, die die beste Mannschaft Österreichs sehen wollten, ärgerte sich Henschke über die Abreise der Gäste. Dass die U15-Burschen des VCA souverän Landesmeister wurden und nun zur Staatsmeisterschaft nach Wien fahren, besänftigte die Enttäuschung in Amstetten etwas.

© GEPA pictures/VCA Amstetten/GEPA pictures/ Manfred Binder Amstettner VCA-Sportdirektor Michael Henschke

Für die in der ALV heuer nicht sehr erfolgreiche Bundesliga-Kampfmannschaft des VCA wird es nun in der „best-of-3“-Serie mit dem ersten am grünen Tisch verlorenen Match gegen den ohnehin favorisierten Meister Tirol noch schwer. Kommenden Samstag müssen die Niederösterreicher in Innsbruck antreten. Sollten sie gewinnen, würde dort am Sonntag auch die Entscheidungspartie steigen. Nur knapp war der VCA unter die besten acht Teams in der Liga ins Viertelfinale eingezogen.